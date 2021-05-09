Водитель грузовика, попавшего в ДТП на трассе Казань — Оренбург, попросил извинения у родных погибших

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Водитель грузовика, попавшего сегодня в аварию на 127-м км трассы Казань — Оренбург, попросил извинения у родных погибших в результате происшествия. По его словам, во время управления автомобилем он потянулся за зажигалкой и «отвлекся на секунду».

Водитель утверждает, что случайно задел руль, из-за чего выехал на встречную полосу, сообщают новости телеканала «Татарстан-24». По словам участника ДТП, все произошло буквально за долю секунды.

Авария с участием фуры МАН и микроавтобуса «Рено Трафик» случилась сегодня в 04.20. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава, всего в «Рено» погибли пять человек, еще четыре пассажира микроавтобуса от 16 до 30 лет доставили в Чистопольскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, их состояние стабильное, один пострадавший в реанимации. На место выезжали четыре бригады скорой помощи.



Татьяна Демина