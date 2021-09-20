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Хуснуллин выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в Перми

15:00, 20.09.2021
Хуснуллин выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в Перми
Фото: instagram.com/maratkhusnullin_

Вице-премьер Марат Хуснуллин выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Перми. Слова поддержки он опубликовал в личном инстаграм-аккаунте.

«Сегодня случилась ужасная трагедия в Пермском государственном университете. Выражаю соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Скорбим вместе с вами», — написал Хуснуллин.

Сегодня, 20 сентября, один из студентов университета в Перми устроил вооруженное нападение на вуз. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат Следкома, такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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