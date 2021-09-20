«Единая Россия» поблагодарила избирателей — партия набрала в Татарстане 79,01% голосов

В региональном исполкоме «Единой России» собрались кандидаты в депутаты Госдумы РФ от Татарстана. Республика вместе с другими регионами приняла онлайн-участие во встрече в штабе общественной поддержки партии. Кандидаты рассказали о ходе избирательной кампании и голосования.

— Мы встречались с избирателями, обсуждали народную программу и всегда находили поддержку для конструктивного диалога. Социальные вопросы — это то, что интересует каждого. Поэтому так много предложений в народную программу касалось вопросов образования, медицинского обслуживания, ремонта школ, детских садов. Нам действительно удалось многого добиться в решении этих вопросов. Останавливаться на достигнутом мы не планируем. Спасибо за поддержку! — сказала депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госдумы Татьяна Ларионова.

— Мой одномандатный округ включает в себя и Казань, и сельские районы. Избиратели на встречах предлагали множество идей для народной программы. В том числе формирования комфортной среды в городах и селах. Уверен, мы сможем оправдать их ожидания, — отметил депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госдумы Марат Нуриев.

Он сообщил, что голосование в Татарстане проходило честно и открыто. Наблюдатели, которые работали на всех избирательных участках, особо отметили соблюдение норм санитарной безопасности.

По данным после обработки 100% бюллетеней, в Татарстане партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала 79,01% голосов.