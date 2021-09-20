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В России предложили обеспечить все учебные заведения охраной Росгвардии

14:41, 20.09.2021
В России предложили обеспечить все учебные заведения охраной Росгвардии
Фото: пресс-служба Росгвардии

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал обеспечить все учебные заведения в России охраной Росгвардии. Предложение прозвучало после стрельбы в Пермском университете, в результате которой погибли шесть человек.

— После трагедии в Казани наша партия сказала: срочно (направить, — прим. ред.) Росгвардию на охрану всех учебных заведений России. Зашел человек абсолютно свободно: никакой охраны, вообще ничего. Сколько нужно еще трагедий таких, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После майских событий в казанской гимназии №175 началось обсуждение того, как усилить безопасность школ и не допустить повторения трагедии. Сразу после трагедии появились предложения привлекать к охране учебных заведений Росгвардию. В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержали идею привлекать вневедомственную охрану нацгвардии к защите школ.

Татьяна Леухина
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