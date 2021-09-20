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Форвард «Уфы» Гамид Агаларов впервые вызван в сборную России

13:30, 20.09.2021
Форвард «Уфы» Гамид Агаларов впервые вызван в сборную России
Фото: twitter.com/teamrussia

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вызван в сборную России по футболу для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022, которые пройдут в октябре. Об этом сообщается в соцсетях национальной команды.

Агаларов с восемью забитыми голами возглавляет список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) после восьми сыгранных матчей. Это его первый вызов во взрослую сборную России.

Ранее стало известно о вызове в национальную команду Дениса Глушакова и Артема Дзюбы.

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