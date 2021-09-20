Форвард «Уфы» Гамид Агаларов впервые вызван в сборную России
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вызван в сборную России по футболу для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022, которые пройдут в октябре. Об этом сообщается в соцсетях национальной команды.
Агаларов с восемью забитыми голами возглавляет список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) после восьми сыгранных матчей. Это его первый вызов во взрослую сборную России.
Ранее стало известно о вызове в национальную команду Дениса Глушакова и Артема Дзюбы.
СпортФутбол Башкортостан
@UfaFc pic.twitter.com/u7IZtFndsh— Сборная России (@TeamRussia) September 20, 2021
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым