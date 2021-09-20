ЦИК Татарстана опубликовал предварительные итоги по одномандатным округам после обработки 100% протоколов

ЦИК Татарстана опубликовал предварительные итоги выборов в Госдуму по одномандатным избирательным округам в республике после обработки 100% бюллетеней.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, в Приволжском избирательным округе №26 побеждает Илья Вольфсон («Единая Россия») с результатом 62,25%. В Московском избирательном округе №27 — Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») — 70,93% голосов. В Нижнекамском избирательном округе №27 победил единоросс Олег Морозов (72,45%). В Набережно-Челнинском округе №29 победила Альфия Когогина («Единая Россия») — 67,28%. В Альметьевском избирательном округе побеждает Азат Ягафаров (69,77%), в Центральном округе №31 — Марат Нуриев (59,63%).

По данным после обработки 100% бюллетеней, в Татарстане партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала 79,01% голосов.



Татьяна Леухина