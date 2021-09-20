В Татарстане власти отменили режим ЧС, введенный из-за засухи

В Татарстане власти отменили режим ЧС, введенный из-за аномальной жары и засухи. Распоряжение опубликовано на сайте президента РТ.

Режим ЧС был снят из-за отмены угрозы продовольственной безопасности. Мероприятия по преодолению чрезвычайной ситуации завершены.

Данный режим действовал с конца июня. Изначально его ввели в 38 районах, затем его действие расширили до 42 районов.

В этом году Татарстан по площади возгораний из-за аномальной жары уже приблизился к показателям 2010 года.



Ольга Плешкова