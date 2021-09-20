Детскую уличную тренировку подали казанским журналистам под соусом митинга чирлидерш Bars Angels

Фото: Максим Платонов

Спортсмены разных возрастов тренировались у здания Кабинета министров

Еще в конце августа, перед самым стартом сезона Континентальной лиги, «Ак Барс» ворвался в медийное пространство с решением прекратить сотрудничество со своей группой поддержки Bars Angels. Объяснялось это тем, что в Казани взяли курс на семейные ценности и культурный досуг. Казанский клуб стал первым в КХЛ, кто принял это довольно спорное решение.

Девушки-чирлидеры с тех пор начали поиск сторонников и покровителей, кто смог бы помочь им вернуться на ледовую арену, и даже попытались поднять вопрос на федеральном уровне, через спортивные СМИ.

Поучаствовали девушки и в довольно странной промоакции, устроенной хоккейным клубом «Сочи», который пригласил их станцевать во время своего домашнего матча с «Ак Барсом». Девушки согласились и, кажется, даже сами не поняли, что поучаствовали в акции, которая была призвана «щелкнуть по носу» казанский клуб и подколоть соперника. Намеренно бывшие чирлидерши это сделали или нет — вопрос открытый, но, похоже, после этого вояжа на Черное море вопрос об их возвращении на матчи можно было считать окончательно закрытым.

Тренировались неизвестные спортсмены разных возрастов, выполняя упражнения для разминки

Однако накануне всем СМИ пришла информация от «Татмедиа», что Bars Angels 20 сентября в 10 утра готовятся организовать митинг у здания Кабинета министров РТ. Естественно, хорошо разогнанная в медиапространстве история вызвала у представителей прессы и телевидения интерес. В назначенное время на площади Свободы собрались журналисты, выстроились в ряд камеры телеканалов.

Однако уже на старте самого мероприятия стало очевидно — чирлидерш казанского клуба тут не будет. Вместо этого тренировались неизвестные спортсмены разных возрастов, выполняя упражнения для разминки.



Внезапно появившаяся начальник отдела Комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета Казани Наталья Князева заявила журналистам, что мероприятие вообще-то никак не связано с чирлидершами из «Ак Барса».

— Мы периодически проводим такие акции — за здоровый образ жизни, за спорт. На нашей тренировке присутствуют молодые чирлидеры, они пришли, чтобы скрасить наше мероприятие. Это никак не связано с чирлидершами из «Ак Барса». Это просто тренировка, пропаганда нашего спорта. Мое отношение к ситуации с «Ак Барсом»? Без комментариев, — сказала Наталья Князева.

На мероприятии преимущественно были дети, которые занимаются легкой атлетикой

Есть подозрения, что, скорее всего, организаторы акции намеренно воспользовались нашумевшей историей с чирлидершами «Ак Барса», чтобы привлечь внимание СМИ к мероприятию, которое вряд ли бы кто-то осветил. Что ж, освещаем и высказываем свое «фи».



«Будем добиваться изменения решения по Bars Angels»

На мероприятии преимущественно были дети, которые занимаются легкой атлетикой. Для них, безусловно, было неожиданно увидеть множество людей из СМИ, но внимание было приковано именно к чирлидерам.

Пока молодые спортсмены показывали акробатические движения, журналистам удалось пообщаться с тренером сборной КНИТУ по чирлидингу Рафкатом Сахаповым. Он, в отличие от Натальи Князевой, высказался в поддержку чирлидерш «Ак Барса».

— Сегодня у нас обыкновенная спортивная тренировка, которую мы периодически проводим в разных парках. Имеет ли это мероприятие отношение к ситуации с чирлидершами из «Ак Барса»? Да, мы всячески поддерживаем их. Чирлидинг — это большая семья, и мы стараемся держаться вместе. Эта акция тоже как поддержка. Сегодня был показан спортивный чирлидинг, а в дальнейшем также будем участвовать и в других акциях поддержки, — сказал Рафкат Сахапов.

«Сегодня был показан спортивный чирлидинг, а в дальнейшем также будем участвовать и в других акциях поддержки», — сказал Рафкат Сахапов

Стоит отметить, что мероприятие проходило в форме самой обыкновенной тренировки, и единственный, кто хотя бы как-то упомянул чирлидерш, был как раз Рафкат Сахапов, который заявил, что готов добиваться другого решения от руководства казанского «Ак Барса».

— Будем ли добиваться изменения этого решения? Да, конечно, потому что в нашей команде есть девушка, которая состоит в команде поддержки «Ак Барса». Она также недовольна ситуацией, тренируется с нами. Все-таки им не дали поддерживать любимую команду и заниматься любимым делом. Тем более — радовать болельщиков, а мы все делаем для наших зрителей, — рассказал Рафкат Сахапов.

Кажется, что, даже несмотря на многочисленную поддержку, оказанную чирлидершам, в том числе со стороны других клубов КХЛ, руководство «Ак Барса» не намерено менять ситуацию.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Сергей Писцов