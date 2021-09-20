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ЦСКА стал победителем первого в истории Суперкубка Лиги ВТБ по баскетболу

10:19, 20.09.2021
ЦСКА стал победителем первого в истории Суперкубка Лиги ВТБ по баскетболу
Фото: ПБК ЦСКА

ЦСКА стал обладателем первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.

В финале армейцы обыграли петербургский «Зенит» со счетом 81:73.

Фото: vk.com/cskabasket

Бронзовые медали турнира завоевали баскетболисты казанского УНИКСа. Команда из Казани в матче за третье место победила краснодарский «Локомотив-Кубань» — 84:70.

В нынешнем сезоне Суперкубок носит неофициальный статус, имея название предсезонного турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что УНИКС может подписать контракт с баскетболистом из НБА.

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