ЦСКА стал победителем первого в истории Суперкубка Лиги ВТБ по баскетболу
ЦСКА стал обладателем первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.
В финале армейцы обыграли петербургский «Зенит» со счетом 81:73.
Бронзовые медали турнира завоевали баскетболисты казанского УНИКСа. Команда из Казани в матче за третье место победила краснодарский «Локомотив-Кубань» — 84:70.
В нынешнем сезоне Суперкубок носит неофициальный статус, имея название предсезонного турнира.
Напомним, ранее сообщалось, что УНИКС может подписать контракт с баскетболистом из НБА.СпортБаскетбол
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