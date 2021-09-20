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Неизвестный открыл стрельбу в Пермском Государственном университете

10:00, 20.09.2021

Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ), сообщили телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал 112.

Студенты покидают здание через окна. Стрелок забаррикадировался в восьмом корпусе.

В официальном сообщении от администрации университета просят сдуентов закрыться изнутри, если они находятся в университете.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли как минимум три человека. Также предварительно известно имя стрелка — Тимур Бекмансуров.

Телеграм-канал «осторожно, новости!» Ксении Собчак приводит предполагаемую предсмертную записку студента, открывшего стрельбу.

Происшествия

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