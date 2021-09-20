«Кайрат» одержал первую победу под руководством Курбана Бердыева

«Кайрат» дома обыграл «Кызыл-Жар» (1:0) в матче Казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) по футболу.

Единственный мяч был забит на 77-й минуте игры. Точный удар после розыгрыша углового удался форварду хозяев Артуру Шушеначеву.

Фото: fckairat.com

Это первая победа «Кайрата» под руководством тренера Курбана Бердыева. До этого алматинцы уступили в КПЛ в гостях «Ордабасы» (1:2), а также сыграли вничью дома с кипрской «Омонией» (0:0) в рамках группового раунда Лиги конференций.

В активе «Кайрата» стало 40 очков, команда продолжает идти на третьем месте в чемпионате страны. От идущего вторым «Тобола» и лидера первенства «Астаны» алматинцев отделяет 6 и 7 очков, соответственно.

Напомним, Бердыев был официально назначен главным тренером «Кайрата» в конце августа.