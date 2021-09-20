В Казани за воскресенье задержали 11 пьяных водителей
За воскресенье, 19 сентября, в Казани задержали 11 пьяных водителей, у еще девяти не было прав, сообщает ГИБДД города.
За вчерашний день произошло три ДТП с пострадавшими — падение пассажира в автобусе и два столкновения. Остальные аварии повлекли материальный ущерб.
Еще сотрудники Госавтоинспекции Казани пресекли два правонарушения со стороны электросамокатчиков. В отделы полиции доставили пятерых граждан — их подозревают в преступлениях.
За субботу, 18 сентября, в Казани задержали девять пьяных водителей и столько же за езду без прав.
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