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В Казани за воскресенье задержали 11 пьяных водителей

06:15, 20.09.2021
В Казани за воскресенье задержали 11 пьяных водителей
Фото: ГИБДД Казани

За воскресенье, 19 сентября, в Казани задержали 11 пьяных водителей, у еще девяти не было прав, сообщает ГИБДД города.

За вчерашний день произошло три ДТП с пострадавшими — падение пассажира в автобусе и два столкновения. Остальные аварии повлекли материальный ущерб.

Еще сотрудники Госавтоинспекции Казани пресекли два правонарушения со стороны электросамокатчиков. В отделы полиции доставили пятерых граждан — их подозревают в преступлениях.

За субботу, 18 сентября, в Казани задержали девять пьяных водителей и столько же за езду без прав.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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