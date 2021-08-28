Врачи ДРКБ Татарстана спасли ребенка с гвоздем в голове

Врачи ДРКБ Татарстана извлекли из головы маленького ребенка гвоздь. Об этом сообщается в Instagram медучреждения.

Когда ребенок поступил в приемное отделение ДРКБ, у него из головы торчала металлическая шапка гвоздя. По словам родителей, все произошло внезапно.

Малыш сидел в магазине на металлической рейке и упал. Он ударился затылком об пол, где лежал гвоздь. В результате маленький пациент получил проникающее ранение инородным телом в левой теменной доле.



Гвоздь из головы извлекли. Ребенку повезло: гвоздь вошел неглубоко, не нанеся большого ущерба здоровью.

Врачи напомнили, что родителям нужно уделять особое внимание обучению детей основам профилактики травматизма, им необходимо объяснить, что опасность можно избежать, если вести себя правильно.



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