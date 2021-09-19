Матвиенко заявила, что в Совфеде может появиться 20 новых сенаторов по итогам выборов

В Совфеде России может появиться около 20 новых сенаторов по итогам региональных выборов, прошедших наряду с думскими. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

— Это будет свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации», — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1» .

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее ЦИК РФ сообщил, что после обработки 20,06% протоколов на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» с результатом 42,92% голосов.

