Матвиенко заявила, что в Совфеде может появиться 20 новых сенаторов по итогам выборов
В Совфеде России может появиться около 20 новых сенаторов по итогам региональных выборов, прошедших наряду с думскими. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
— Это будет свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации», — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1» .
Ранее ЦИК РФ сообщил, что после обработки 20,06% протоколов на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» с результатом 42,92% голосов.
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