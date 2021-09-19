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«Единая Россия» продолжает лидировать с 42,92% голосов на выборах в Госдуму

23:12, 19.09.2021
«Единая Россия» продолжает лидировать с 42,92% голосов на выборах в Госдуму
Фото: Максим Платонов

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 20,06% протоколов. По данным ЦИК РФ, за партия проголосовали 42,92% избирателей.

КПРФ получает 23,04% голосов, ЛДПР — 8,77%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,14%
«Новые люди» — 6,87%.

«Реальное время» ведет трансляцию заключительного дня голосования и подведения итогов выборов в Госдуму России.

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