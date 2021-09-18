УНИКС проиграл «Зениту» в полуфинале Суперкубка Лиги ВТБ

Фото: БК УНИКС

УНИКС уступил петербургскому «Зениту» в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, по итогам которой казанцы проиграли сопернику 5 очков. После перерыва «Зенит» прибавил в точности бросков и смог довести дело до итоговой победы.

Теперь УНИКС сыграет в матче за 3-е место на турнире. «Зенит» вышел в финал, где встретится с победителем второго полуфинала между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».

Напомним, это первый розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ. До этого турнир никогда не проводился.

«Зенит» — УНИКС — 83:76 (23:23, 23:18, 19:16, 18:19).