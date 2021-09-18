УНИКС проиграл «Зениту» в полуфинале Суперкубка Лиги ВТБ
УНИКС уступил петербургскому «Зениту» в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Первая половина встречи прошла в равной борьбе, по итогам которой казанцы проиграли сопернику 5 очков. После перерыва «Зенит» прибавил в точности бросков и смог довести дело до итоговой победы.
Теперь УНИКС сыграет в матче за 3-е место на турнире. «Зенит» вышел в финал, где встретится с победителем второго полуфинала между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».
Напомним, это первый розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ. До этого турнир никогда не проводился.
«Зенит» — УНИКС — 83:76 (23:23, 23:18, 19:16, 18:19).СпортБаскетбол
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