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В Татарстане несколько десятков человек выиграли в конкурсе iPhone 12

15:43, 19.09.2021
В Татарстане несколько десятков человек выиграли в конкурсе iPhone 12

В республике проходит челлендж #МойТатарстан. На 15.00 19 сентября 31 человек выиграл iPhone 12. Принять участие можно сегодня до 20.00.

Для участия нужно:

  • Сделать селфи на своем избирательном участке.
  • Выложить фотографии во «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #МойТатарстан.

Больше 115 тыс. фотографий уже участвовало в конкурсе.

Розыгрыш проходит каждый час в прямом эфире сообщества проекта «Народный Татарстан».

Общество Татарстан

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