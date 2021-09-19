В Татарстане несколько десятков человек выиграли в конкурсе iPhone 12

В республике проходит челлендж #МойТатарстан. На 15.00 19 сентября 31 человек выиграл iPhone 12. Принять участие можно сегодня до 20.00.

Для участия нужно:

Сделать селфи на своем избирательном участке.

Выложить фотографии во «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #МойТатарстан.

Больше 115 тыс. фотографий уже участвовало в конкурсе.

Розыгрыш проходит каждый час в прямом эфире сообщества проекта «Народный Татарстан».

