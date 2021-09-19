Среди наблюдателей в Татарстане больше женщин, чем мужчин
В Татарстане на выборах среди наблюдателей больше женщин, чем мужчин, сообщила корреспонденту «Реального времени» председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
Кроме того, она заявила, что четверть наблюдателей — молодые люди, вторая группа — некоммерческие организации, с ними было заключено соглашение.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым