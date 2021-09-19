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Среди наблюдателей в Татарстане больше женщин, чем мужчин

14:36, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
Среди наблюдателей в Татарстане больше женщин, чем мужчин

В Татарстане на выборах среди наблюдателей больше женщин, чем мужчин, сообщила корреспонденту «Реального времени» председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Кроме того, она заявила, что четверть наблюдателей — молодые люди, вторая группа — некоммерческие организации, с ними было заключено соглашение.

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.

ОбществоВласть Татарстан

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