Гном Гномыч сломал руку, неудачно отбив мяч во время игры в футбол

Фото: скриншот видео

Александр Плющенко, сын экс-фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, больше известный под сценическим псевдонимом Гном Гномыч, сломал руку. По его словам, он получил травму во время игры в футбол.

«Говорила мне мама, что играй аккуратно в футбол со взрослыми ребятами! Стоял вратарем на воротах! Неудачно отбил мяч! Итог — перелом лучевой кости!

Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал. Мама с папой завтра будут уже на базе!» — говорится в «Инстаграме» Александра Плющенко.

Ранее Плющенко-младший признавался, что ему не нравится прозвище Гном Гномыч, которое он получил из-за маленького роста.

Прошлым летом Александр снялся со своими родителями в рекламе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.