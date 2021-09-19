Сария Сабурская рассказала, как проходит голосование в особых зонах и больницах Татарстана

Соблюдение норм на участках в СИЗО очень важно, всего в Татарстане их пять, сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.



В СИЗО Татарстана содержатся более 2,2 тысячи человек, но не все они имеют право голосовать, поскольку среди них есть лица, в отношении которых вынесены приговоры судов. Проголосовать могли 1 748 человек. «Все они стопроцентно были доставлены из своих камер на избирательный участок», — сказала она.

Накануне выборов всех находящихся под стражей ознакомили с информацией о выборах.

Сабурская рассказала корреспонденту «Реального времени», что к сегодняшнему дню, кроме данных по СИЗО, на 46 временных участках зарегистрировали несколько тысяч избирателей: более 22 тысяч — в больницах и чуть более 4 тысяч — в COVID-госпиталях.

Если человек попал в больницу внезапно и не успел воспользоваться мобильным избирателем, он мог голосовать по заявлению в больнице. Регистрироваться при этом нигде не нужно. Данные об этом передаются в УИК, на котором гражданин зарегистрирован по месту жительства.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.

Маргарита Головатенко