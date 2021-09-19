В России явка на выборы утром третьего дня голосования составила 35,69% — Памфилова

Явка на выборы депутатов Государственной думы в России на 10.00 третьего дня голосования составила 35,69%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Во второй день голосования на выборах в Госдуму на 15.00 явка составляла 25,64%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первые итоги голосования на выборах в Госдуму станут известны после 21.00.

По состоянию на 10.00 явка на выборы в Татарстане составила 60,5%, сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев. По итогам второго дня голосования показатель в республике был на уровне 57,68% — это шестое место в списке регионов России по явке на выборы в Госдуму.

Маргарита Головатенко