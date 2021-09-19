В Татарстане явка на выборах в Госдуму утром третьего дня голосования составила 60,5%

По состоянию на 10.00 явка на выборах в Татарстане составила 60,5%, сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

По итогам второго дня голосования показатель в республике был на уровне 57,68% — это шестое место в списке регионов России по явке на выборах в Госдуму.

Средний показатель по России, согласно данным ЦИК, — 31,51%.

Фото: realnoevremya.ru

От 19% до 53,8% составила явка на выборах губернаторов девяти субъектов России на утро третьего дня голосования.

По итогам второго дня голосования cредняя явка по Уфе составила 49,09%, по городским округам Башкортостана — 36,74%, по районам — 51,5%.

Маргарита Головатенко