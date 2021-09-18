В России явка на выборах в Госдуму на 15:00 составила 25,64%

Фото: Максим Платонов (архив)

В России во второй день голосования на выборах в Госдуму по состоянию на 15:00 явка составляет 25,64%. Об этом говорится в telegram-канале ЦИК России.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минимальная явка фиксируется в Петербурге, Хакасии и Калининградской области, максимальная — в Кемерове, Туве и Карачаево-Черкесии, передает ТАСС слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Вчера, в первый день голосования на выборах в Госдуму, общая явка по состоянию на 20:00 по мск составила 16,85%.



Татьяна Леухина