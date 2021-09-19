Первые итоги голосования на выборах в Госдуму станут известны после 21.00

После 21.00 по московскому времени станут известны первые итоги голосования на выборах в Госдуму, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

По состоянию на 10.00 явка на выборах в Татарстане составила 60,5%, сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам второго дня голосования показатель в республике был на уровне 57,68% — это шестое место в списке регионов России по явке на выборах в Госдуму.



Алексей Нечаев