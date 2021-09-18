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Явка по Татарстану к концу второго дня голосования на выборах в Госдуму составила 57,5%

21:50, 18.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
Явка по Татарстану к концу второго дня голосования на выборах в Госдуму составила 57,5%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Явка по Татарстану к концу второго дня голосования на выборах в Госдуму составила 57,5%. Об этом сообщает ЦИК РТ со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы» по состоянию на 20:00.

В Татарстане активным избирательным правом обладают 2 931 939 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По России явка по состоянию на 20:00 составила 31,51%. В приведенных данных не учитывались голоса избирателей, которые голосовали удаленно.

ОбществоВласть Татарстан

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