В Гидрометцентре России заявили, что холод и дожди в европейской части продержатся до конца следующей недели

В центре европейской части России холодная и дождливая погода продержится до конца следующей рабочей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С понедельника погода испортится. Прогнозируются дожди, местами сильные.

— Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такую погоду принесут в центр европейской части России воздушные массы из Арктики. Вильфанд добавил, что, как только появится намек на потепление, синоптики с радостью об этом сообщат. Пока изменений ждать не приходится.

Сегодня ночью на территории Татарстана прогнозируются заморозки до -3 градусов. В Гидрометцентре РТ на этой неделе заявили, что среднесуточные температуры воздуха будут отставать от многолетней нормы на 4—6 градусов.



Татьяна Леухина