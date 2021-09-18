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В Гидрометцентре России заявили, что холод и дожди в европейской части продержатся до конца следующей недели

15:58, 18.09.2021
В Гидрометцентре России заявили, что холод и дожди в европейской части продержатся до конца следующей недели
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В центре европейской части России холодная и дождливая погода продержится до конца следующей рабочей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С понедельника погода испортится. Прогнозируются дожди, местами сильные.

— Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такую погоду принесут в центр европейской части России воздушные массы из Арктики. Вильфанд добавил, что, как только появится намек на потепление, синоптики с радостью об этом сообщат. Пока изменений ждать не приходится.

Сегодня ночью на территории Татарстана прогнозируются заморозки до -3 градусов. В Гидрометцентре РТ на этой неделе заявили, что среднесуточные температуры воздуха будут отставать от многолетней нормы на 4—6 градусов.

Татьяна Леухина
Общество

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