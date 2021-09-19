В Челнах пройдет пробег мусоровозов «Чистая страна 2.0»

В России 6 сентября стартовал автопробег в поддержку национального проекта «Экология». Колонна мусоровозов преодолеет порядка трех тысяч километров. В проекте принимают участие Набережные Челны, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Самара, Уфа и другие города.

В автоград автоколонна прибудет 20 сентября. В рамках приезда в каждом регионе организаторы запланировали мероприятия. Так, на открытом экоуроке ученикам средних классов расскажут, зачем нужно сортировать отходы и от какой упаковки лучше отказаться, для старшеклассников проведут плоггинг-забеги — пробежки, во время которых участники собирают мусор на определенной территории.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также на выставке техники, которая пройдет на главных площадях городов, будут продемонстрированы возможности современных мусоровозов, передает пресс-служба Минстроя РТ.



В июле стало известно о том, что в Челнах закупят евроконтейнеры для мусора. УК использовали для этих целей черные бачки, или «тазики», это емкости без крышки и колесного механизма с небольшим объемом. В них быстро образуются дыры.

