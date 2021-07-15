В Челнах закупят евроконтейнеры для мусора вместо черных «тазиков»

В Челны закупят евроконтейнеры для мусора — такое решение было принято в ходе обсуждения регионального оператора «Гринта» с управляющими компаниями жалоб населения на емкости для сбора отходов в домах с мусоропроводом.



Сейчас УК используют для этих целей черные бачки, или «тазики». Это емкости без крышки и колесного механизма с небольшим объемом. В них быстро образуются дыры. Такие емкости используют только в Челнах, отметили в «Гринте».

Новые евроконтейнеры будут иметь объем 0,36 м3, у них будут крышки и колесные механизмы. Сперва их установят выборочно в пилотных жилых комплексах, где протестируют их использование.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За организацию накопления ТКО по закону отвечают собственники, а в случае с многовартирными домами — УК. Именно они и должны покупать контейнеры, но в этом случае их закупит «Гринта», поскольку речь идет о пилотном проекте, сообщают «Челнинские известия».

Ранее УФАС проверило деятельность челнинского оператора по вывозу мусора «Гринта» и не нашло нарушений в его работе.



Маргарита Головатенко