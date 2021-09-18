В казанском поселке Залесном устранили последствия прорыва на водопроводе, произошедшего в четверг

В казанском поселке Залесном на улице Актанышской сегодня рабочие проводили земляные работы, а сотрудники МУП «Водоканал» оказывали содействие в устранении последствий прорыва на водопроводе, который произошел в четверг. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

Сегодня в шесть часов вечера все работы завершились. Водоснабжение в частных и многоквартирных домах восстановили.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

16 сентября на территории частного сектора вблизи улицы Актанышской произошла авария на наружных сетях водоснабжения. Из-за этого без воды остались два многоквартирных дома и частные дома на названной улице. Во избежание последствий МУП «Водоканал» отключило водоснабжение на центральной линии до выяснения причин аварии.