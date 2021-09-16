В казанском поселке Залесный из-за аварии без воды остались 2 многоквартирных дома и частные дома

В казанском поселке Залесный на территории частного сектора в близи улицы Актанышская произошла авария на наружных сетях водоснабжения. В результате без воды остались два многоквартирных дома и частные дома на данной улице.

Баласосодержатель сетей — житель одного из домов микрорайона. Во избежание последствий МУП «Водоканал» отключили водоснабжение на центральной линии до выяснения причин аварии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас воду подвезли у дому № 13. Все работы продолжатся завтра, сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов Казани.



В июле в Кировском и Московском районах Казани произошло несколько аварий на сетях «Водоканала», из-за чего жители остались без воды.



Татьяна Леухина