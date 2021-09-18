В Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении дома

Следственные органы следственного комитета РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» после гибели рабочего при обрушении здания на улице Лагерной в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня, во время проведения демонтажных работ. Произошло частичное обрушение подъезда неэксплуатируемого здания с 1-го по 5-й этажи. В результате инцидента погиб 35-летний мужчина, его 34-летнего напарника госпитализировали.

По версии следствия, обрушение произошло из-за несоблюдения техники производства а рабочие пренебрегли мерами безопасности при производстве работ.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.