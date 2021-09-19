Российские Су-34 разбомбили условные цели под Воронежем

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Во время учений в Воронежской области экипажи бомбардировщиков Су-34 отработали точечный сброс авиабомб и нанесли бомбовые удары по условному противнику, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). В учебно-тренировочных полетах было задействовано более 10 истребителей-бомбардировщиков.

«Экипажи самолетов нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на одном из авиационных полигонов округа. Летчики также отработали авианалеты с разных направлений и точечный сброс авиабомб по наземным целям»,— говорится в сообщении.

Фото: скриншот

Несколько лет назад два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над Липецкой областью. ЧП произошло из-за ошибки летчиков.

