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Над Липецкой областью столкнулись два истребителя Су-34

12:45, 06.09.2019
Над Липецкой областью столкнулись два истребителя Су-34
Фото: ru.wikipedia.org

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над Липецкой областью. ЧП произошло из-за ошибки летчиков.

Специальная комиссия выяснит степень вины каждого из экипажей. В результате летчиков могут обязать возместить причиненный ущерб, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Он добавил, что произошедшее оценивается как серьезный авиационный инцидент. Один из истребителей оказался сильно поврежден и «будет восстанавливаться силами промышленности». Второй самолет поврежден в меньшей степени, возможно его восстановление на аэродроме базирования.

Ранее сообщалось, что в рамках учений 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34 приземлились прямо на строящейся трассе Европа — Западный Китай в Татарстане.

Происшествия
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