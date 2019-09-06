Над Липецкой областью столкнулись два истребителя Су-34

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над Липецкой областью. ЧП произошло из-за ошибки летчиков.

Специальная комиссия выяснит степень вины каждого из экипажей. В результате летчиков могут обязать возместить причиненный ущерб, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Он добавил, что произошедшее оценивается как серьезный авиационный инцидент. Один из истребителей оказался сильно поврежден и «будет восстанавливаться силами промышленности». Второй самолет поврежден в меньшей степени, возможно его восстановление на аэродроме базирования.

Ранее сообщалось, что в рамках учений 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34 приземлились прямо на строящейся трассе Европа — Западный Китай в Татарстане.