В Татарстане в теплоснабжающих организациях обнаружили более 1,6 тыс. нарушений

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 140 теплоснабжающих организаций с 2 537 объектами (поднадзорные объекты, участвующие в подготовке к отопительному периоду). Об этом сообщил на республиканском совещании в Доме правительства Татарстана руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин.



В 1602 теплоснабжающих организациях обнаружили ряд нарушений. Муниципальные комиссии проверили 72 организации и 443 котельных. В соответствии с поручением правительства России было проверено 15 организаций, 210 котельных. Средний показатель нарушений в котельных составил 3,58.

Основные замечания к теплоснабжающим организациям: эксплуатация осуществляется неподготовленным персоналом, техническое состояние теплосетей и оборудования не соответствует требованиям нормативных документов, в котельных отсутствует или находится в неработоспособном состоянии автоматика безопасности и другое.

Кроме того, проверки прошли в 83 социально значимых объектах здравоохранения и социальной защиты со стационарным пребыванием граждан. Нарушения нашли в 617 из них. Чаще всего там отсутствовала или была неисправна запорная арматура, устройства измерения; не проводилось техническое освидетельствование сооружений; отсутствие или несоответствие тепловой изоляции, наличие утечек теплоносителя, передает пресс-служба президента РТ.