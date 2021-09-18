В Татарстане ночью ожидаются заморозки до -3 градусов
В Татарстане этой ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
По данным синоптиков, ночью и утром 19 сентября местами по Татарстану и Казани прогнозируются заморозки до -3˚.
Ночью похолодает до 0..+5 градусов. Днем воздух прогреется до +7..+12˚. Преимущественно без осадков.
Минувшей ночью в Татарстане были заморозки до -1 градуса.
Синоптики Гидрометцентра РТ ранее предупреждали, что холодная погода в республике сохранится, среднесуточные температуры воздуха будут отставать от многолетней нормы на 4—6 градусов.
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