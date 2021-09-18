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В Татарстане ночью ожидаются заморозки до -3 градусов

15:16, 18.09.2021
В Татарстане ночью ожидаются заморозки до -3 градусов
Фото: pixabay.com

В Татарстане этой ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, ночью и утром 19 сентября местами по Татарстану и Казани прогнозируются заморозки до -3˚.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночью похолодает до 0..+5 градусов. Днем воздух прогреется до +7..+12˚. Преимущественно без осадков.

Минувшей ночью в Татарстане были заморозки до -1 градуса.

Синоптики Гидрометцентра РТ ранее предупреждали, что холодная погода в республике сохранится, среднесуточные температуры воздуха будут отставать от многолетней нормы на 4—6 градусов.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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