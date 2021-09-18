Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена не меньше $10 млн

Швейцарский кантон Женева предварительно оценил стоимость организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая прошла в июне, в $10 млн. Об этом «РИА Новости» сообщил глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.

— Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия — США завершается и очень скоро будет отправлен федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве. В ходе переговоров они приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.



Алексей Нечаев