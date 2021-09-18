Футбольный эксперт связал провал российских клубов в еврокубках с ценой на нефть

Футбольный эксперт и агент Айрат Имамов связал провальное выступление российских клубов в еврокубках с ценой на нефть.

В своем аккаунте в Twitter он привел график корреляции стоимости барреля нефти с местом России в рейтинге УЕФА по каждому сезону за последний 21 год.

«В продолжение темы интересных макрокорреляций. Цена барреля нефти в «жирные» 2000—2010-е равна состоянию экономики/ВВП. На графике синее — место России в рейтинге УЕФА по каждому сезону еврокубков 2000— 2021 гг. Красное — цена на нефть ($), и оно подозрительно тянет за собой остальное», — написал Имамов.

В продолжение темы интересных макрокорреляций.

Цена барреля нефти в жирные 2000-2010ые = состоянию экономики/ВВП.



На графике, синее — место России в рейтинге УЕФА по каждому сезону еврокубков 2000-2021гг.

Красное — цена на нефть,$ —

и оно подозрительно тянет за собой остальное. https://t.co/gNKnW7NyMe pic.twitter.com/P7nxDXVBAN — Airat Imamov (@air_imamov) September 18, 2021

Напомним, в нынешнем сезоне Российская премьер-лига (РПЛ) была представлена в еврокубках пятью командами. «Сочи» и «Рубин» выбыли на стадии квалификации Лиги конференций. «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» в первом туре группового раунда еврокубков набрали лишь 1 очко на троих.

Из-за плохого выступления клубов РПЛ Россия откатилась уже на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Вскоре нашу страну может обойти Украина, занимающая 11-ю строчку рейтинга.