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Футбольный эксперт связал провал российских клубов в еврокубках с ценой на нефть

12:35, 18.09.2021
Футбольный эксперт связал провал российских клубов в еврокубках с ценой на нефть
Фото: spartak.com

Футбольный эксперт и агент Айрат Имамов связал провальное выступление российских клубов в еврокубках с ценой на нефть.

В своем аккаунте в Twitter он привел график корреляции стоимости барреля нефти с местом России в рейтинге УЕФА по каждому сезону за последний 21 год.

«В продолжение темы интересных макрокорреляций. Цена барреля нефти в «жирные» 2000—2010-е равна состоянию экономики/ВВП. На графике синее — место России в рейтинге УЕФА по каждому сезону еврокубков 2000— 2021 гг. Красное — цена на нефть ($), и оно подозрительно тянет за собой остальное», — написал Имамов.

Напомним, в нынешнем сезоне Российская премьер-лига (РПЛ) была представлена в еврокубках пятью командами. «Сочи» и «Рубин» выбыли на стадии квалификации Лиги конференций. «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» в первом туре группового раунда еврокубков набрали лишь 1 очко на троих.

Из-за плохого выступления клубов РПЛ Россия откатилась уже на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Вскоре нашу страну может обойти Украина, занимающая 11-ю строчку рейтинга.

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