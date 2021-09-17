Россия сохранила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА, оставшись на 10-м месте

Россия сохранила 10-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первого тура группового раунда еврокубков.

Команды РПЛ на неделе успели провести 3 матча. «Зенит» и «Спартак» проиграли свои встречи «Челси» (0:1) и «Легии» (0:1) соответственно, а «Локомотив» завершил вничью игру с «Марселем» (1:1).

Благодаря этим результатам суммарный текущий коэффициент России составил 30,882 балла.

Идущая на 11-м месте Украина также набрала лишь 1 очко в первом туре группового раунда и не смогла приблизиться к топ-10. Теперь в активе украинцев 30,400 балла.

Напомним, ранее Россия опустилась на десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Шотландию и Австрию.