В Казани на избирательном участке местных жителей встретил ансамбль с народными песнями — видео

В Казани на избирательном участке местных жителей встречали песнями. Видео с места события было опубликовано в telegram-канале «ВТатарстанеПоймут».

Женщины в национальных костюмах исполнили русскую народную песню. На заднем фоне можно увидеть автомобиль, на котором стоят молодые люди. Они похожи на тех, кто вчера исполнял частушки возле избирательного участка №147.

Вчера молодые люди пели частушки на кузове пикапа. Музыкальное произведение исполнялось под звуки баяна.