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В Казани на избирательном участке местных жителей встретил ансамбль с народными песнями — видео

12:28, 18.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
В Казани на избирательном участке местных жителей встретил ансамбль с народными песнями — видео
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на избирательном участке местных жителей встречали песнями. Видео с места события было опубликовано в telegram-канале «ВТатарстанеПоймут».

Женщины в национальных костюмах исполнили русскую народную песню. На заднем фоне можно увидеть автомобиль, на котором стоят молодые люди. Они похожи на тех, кто вчера исполнял частушки возле избирательного участка №147.

Вчера молодые люди пели частушки на кузове пикапа. Музыкальное произведение исполнялось под звуки баяна.

ОбществоВласть Татарстан

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