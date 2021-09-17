На одном из избирательных участков для казанцев исполнили частушки — видео

В Казани на избирательном участке №147 встречают местных жителей песнями. Видео с места события было опубликовано в telegram-канале Кировского и Московского районов Казани.

Молодые люди поют частушки на кузове пикапа. Музыкальное произведение исполняется под звуки баяна.

Избирательная кампания в Татарстане началась, как и запланировано, в 8 утра по московскому времени. Всего по РФ будет открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков открылись в Татарстане.

