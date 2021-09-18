В Татарстане к отопительному сезону подготовлено свыше 3 тысяч котельных

В Татарстане к отопительному сезону подготовлено 3 тыс. 145 котельных — это практически 100%, такие данные привел сегодня на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Отмечается, что остается завершить подготовку одной котельной в Казани. Кроме того, на 17 тыс. 319 многоквартирных жилых домов оформлены паспорта готовности — это 99% от общего объема жилого фонда, добавил министр.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подавать тепло в дома и соцобъекты как можно быстрее, не дожидаясь наступления сильных холодов, в связи с просьбами жителей. Об этом на брифинге в кабмине сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



Алексей Нечаев