Дуров решил ограничить работу предвыборных ботов в Telegram

Мессенджер Telegram с субботы, 18 сентября, ограничит функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

На такой шаг руководство компании идет ради соблюдения «дней тишины» во время выборов в Госдуму.

— Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией, — написал Дуров.

Фото: Максим Платонов

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Ранее компании Apple и Google убрали приложение «Навальный» из онлайн-магазинов AppStore и Google Play после требований Роскомнадзора 20 августа удалить его.



До этого Роскомнадзор заблокировал в России сайт «Умное голосование» из-за связи с Фондом борьбы с коррупцией*.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

Алексей Нечаев