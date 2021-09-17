В Татарстане спустили на воду новый МРК проекта 21631 «Град»

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в РТ прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 21631 «Град» для ВМФ, сообщил «Интерфаксу» представитель верфи.

Этот корабль спроектирован специально для ВМФ России — его можно применять в акватории Каспийского и Черного морей. МРК проекта 21631 «Буян-М» является многоцелевым кораблем класса «река-море». Он вооружен комплексом из восьми крылатых ракет «Калибр». С 2010 года корабли проекта 21631 строятся на верфи в Зеленодольске.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько лет назад малый ракетный корабль «Вышний Волочек» производства Зеленодольского судостроительного завода был принят в состав Черноморского флота. Торжественная церемония прошла в Севастополе.

Алексей Нечаев