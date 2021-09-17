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«Матч ТВ» заплатил за показ матчей Единой Лиги ВТБ свыше 40 млн рублей

16:31, 17.09.2021
«Матч ТВ» заплатил за показ матчей Единой Лиги ВТБ свыше 40 млн рублей
Фото: vk.com/unicsbasket

Единая Лига ВТБ реализовала право на показ матчей телеканалу «Матч ТВ» за сумму более 40 миллионов рублей. Об этом сообщил глава лиги Сергей Кущенко.

«Перед началом нового сезона мы подписали контракт с «Матч ТВ» о телевизионных правах. Общая сумма превышает 40 миллионов рублей», — сказал Кущенко.

До этого сезона «Матч ТВ» получал право на показ матчей Единой Лиги ВТБ бесплатно.

Напомним, ранее стало известно, что телеканал сумел договориться с лигой о трансляции баскетбольных матчей.

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