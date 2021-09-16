Телеканал «Матч ТВ» продолжит показывать матчи Единой Лиги ВТБ

Телеканал «Матч ТВ» продолжит показывать матчи Единой Лиги ВТБ в новом сезоне. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Стороны смогли достичь окончательной договоренности по контракту на показ матчей турнира. Ожидается, что сезон-2021/22 будет показан в полном объеме на федеральном спортивном телеканале, а также тематических каналах холдинга.

Условия нового контракта остаются неизвестными. Сообщалось, что Единая Лига ВТБ была намерена зарабатывать с нового соглашения с телеканалом больше, чем это прописывалось ранее.

Свою первую официальную встречу в сезоне казанский УНИКС проведет 18 сентября в Москве против петербургского «Зенита» в рамках полуфинала Суперкубка Лиги ВТБ. Это первый розыгрыш турнира, в котором участвуют лучшие четыре клуба по итогам прошлого сезона.