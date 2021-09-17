ЦИК: в Татарстане секретарь УИК №59 выдала избирателю справку о том, что он проголосовал

В Казани секретарь УИК №59 выдала избирателю рукописную справку о том, что он прошел голосование. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Татарстана.

По словам секретаря, избиратель оказывал на нее давление, вел себя грубо и требовал выдать документ. С женщиной провели разъяснительную беседу о недопустимости выдачи подобных справок избирателям.

Также разъяснительную работу провели с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Татарстану о недопустимости принуждения сотрудников к голосованию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ЦИК подчеркнули, что, согласно п.3, ст.3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ, участие гражданина России в выборах и референдуме является свободным и добровольным.

Сегодня в соцсетях появилась информация, что в Татарстане на УИК №46, возможно, допущено нарушение. На место выехала инспекционная группа. В ЦИК РТ обратили внимание, что некоторые избиратели складывают бюллетень в 2—3 раза, прежде чем опустить в урну. В связи с этим у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что в ящике для голосования находится стопка бюллетеней.

Татьяна Леухина