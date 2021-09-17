ЦИК: некоторые избиратели складывают бюллетень в 2-3 раза, а наблюдатель думает, что в ящике находится стопка

Фото: Максим Платонов

В соцсетях появилась информация, что в Татарстане на УИК №46, возможно, допущено нарушение. Однако инспекционная группа, которая проверила участок, сообщение опровергла.

В Центризбиркоме Татарстана напомнили, что избирателям выдается по два бюллетеня — один для голосования на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу за политические партии, второй — для голосования за кандидатов по одномандатному округу. Длина бюллетеня составляет 60 см.

В ЦИК РТ обратили внимание, что некоторые избиратели складывают бюллетень в 2-3 раза, прежде чем опустить в урну. В связи с этим у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что в ящике для голосования находится стопка бюллетеней, — объяснили в Центризбиркоме.



Напомним, что в этом году все избирательные участки в Татарстане — территориальные, участковые избирательные комиссии — охвачены видеонаблюдением за исключением 46 временных. Фактический охват видеонаблюдением избирательных комиссий по республике составляет 98%.

Голосование в Татарстане началось, как и запланировано, в 8 утра по московскому времени. Всего в России будет открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков открылись в Татарстане — проголосовать будут иметь право 108 млн россиян, в том числе 2,9 млн жителей РТ. Выборы продлятся три дня — с 17 по 19 сентября.



Татьяна Демина