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Прокуратура проверит информацию о разрушении подростками набережной Лениногорска

16:12, 17.09.2021
Прокуратура проверит информацию о разрушении подростками набережной Лениногорска
Фото: прокуратура РТ

Прокурору Лениногорска поручено проверить информацию, которая появилась в социальной сети, о разрушении подростками набережной города. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, на видео, опубликованном в соцсети, видно, как молодые люди ломали плитку и бросали ее в водоем. Всего на видео присутствовало три подростка. В комментариях местные жители просят, чтобы вандалов привлекли к ответственности.

В этом году в Чистополе полицейские задержали подростков, которые разрисовали аэрозольным баллончиком три памятника татарским писателям. Инцидент произошел 10 апреля в сквере «Хэзинэ» по улице Нариманова.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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