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В Лениногорске подростки испортили набережную — видео

15:09, 17.09.2021
В Лениногорске подростки испортили набережную — видео
Фото: скриншот

В Лениногорске подростки испортили набережную в городе. Видео с места события было опубликовано в популярной группе в социальной сети.

Молодые люди ломали плитку и бросали ее в водоем — всего на видео присутствовало три подростка. В комментариях местные жители просят, чтобы вандалов привлекли к ответственности.

Летом в парке Тысячелетия Казани неизвестные разрисовали памятник поэту Кул Гали. На монументе появились рисунки и оскорбительные надписи, сообщили «Реальному времени» читатели.

Общество Татарстан

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