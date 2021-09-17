В Лениногорске подростки испортили набережную — видео

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В Лениногорске подростки испортили набережную в городе. Видео с места события было опубликовано в популярной группе в социальной сети.

Молодые люди ломали плитку и бросали ее в водоем — всего на видео присутствовало три подростка. В комментариях местные жители просят, чтобы вандалов привлекли к ответственности.

Летом в парке Тысячелетия Казани неизвестные разрисовали памятник поэту Кул Гали. На монументе появились рисунки и оскорбительные надписи, сообщили «Реальному времени» читатели.