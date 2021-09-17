В Татарстане на избирательных участках не выявлено существенных нарушений к 15.00

Рафаэль Фахрутдинов, региональный координатор ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг РТ» рассказал о том, какие нарушения были сегодня обнаружены на участках.



Он сказал, что к 15.00 каких-то существенных нарушений, которые влияли бы на ход голосования, не обнаружено. Есть сообщения о незначительных нарушениях. Например, на одном из участков УИК открылась на 2—3 минуты позже, чем нужно было. Но реально подтвержденных существенных нарушений на сегодня нет.

Фото: realnoevremya.ru

О попытках провокаций: как таковых целенаправленных серьезных пока не было. Были интересные сообщения, что на некоторых участках достаточно большая активность избирателей. Но это практика традиционная: многие хотят закрыть вопрос с голосованием перед тем, как пойти на работу. Это приводило к возникновению очередей. Члены УИК инструктировали людей, что надо соблюдать социальную дистанцию. А целенаправленных провокаций на сегодняшний момент не было. Возможно, они припасены на последний день, как это обычно бывает.

Лектор корпуса «За чистые выборы», глава исполкома татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо отметил, что, безусловно, факты утренних очередей имеются. Это как когда вечером человек зашел после работы за продуктами. Это право гражданина, во сколько ему приходить.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила соблюдение противоэпидемических мер на избирательных участках в стране. По ее словам, они единичны и чаще всего связаны с несоблюдением масочного режима.

